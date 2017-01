Delfin in T-Shirt gesteckt: Australien sucht Tierquäler

“Es ist unwahrscheinlich, dass der Delfin einfach so hineingeschwommen ist”, meinte die australische Park- und Naturschutzbehörde am Dienstag. “Das war wohl Absicht.” Wegen des T-Shirts sind Tierschützer jetzt in Sorge: Befürchtet wird, dass das Stück Textil das Atemloch des Delfins verstopft und er keine Luft mehr bekommt. Das Tier wurde seit der ersten Sichtung in der vergangenen Woche nicht mehr gesehen. Nach den australischen Gesetzen ist eine Strafe bis zu 4.000 australischen Dollar (etwa 2.760 Euro) möglich, wenn die mutmaßlichen Übeltäter geschnappt werden.

(APA/dpa)