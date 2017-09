Del Potro steht im Semifinale von New York - © APA (AFP/GETTY)

Juan Martin Del Potro hat am späten Mittwochabend (Ortszeit) kurz vor Mitternacht in New York die Sensation geschafft. Der 28-jährige Argentinier, der im Achtelfinale Dominic Thiem nach zwei abgewehrten Matchbällen sowie 0:2-Satzrückstand ausgeschaltet hatte, besiegte Turnierfavorit Roger Federer im Viertelfinale mit 7:5,3:6,7:6(8),6:4. Rafael Nadal bleibt damit Nummer eins der Welt.