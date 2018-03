Del Potro steht nach 15. Sieg in Folge vor Sprung in Top 3

Der Argentinier Juan Martin del Potro hat im Viertelfinale des Masters-1000-Tennisturniers von Miami seinen Siegeszug fortgesetzt. Mit einem 5:7,7:6(1),7:6(3)-Erfolg über den Kanadier Milos Raonic (Nr. 20) hat die Nummer fünf des Turniers seinen schon 15. Sieg in Folge gefeiert. Nach seinen Titelgewinnen in Acapulco und Indian Wells fehlen dem 29-Jährigen nun nur noch zwei Erfolge auf das Triple.

Während am Donnerstag (Ortszeit) Pablo Carreno (ESP-16) gegen Kevin Anderson (RSA-6) sowie Alexander Zverev (GER-4) gegen Borna Coric (CRO-29) um die weiteren beiden Halbfinalplätze spielten, ist die Runde der letzten vier bei den Damen bereits komplett. Sensationell drang die ungesetzte Danielle Collins dahin vor, die 24-Jährige besiegte in einem US-Duell ihre ebenso berühmte wie routinierte Landsfrau Venus Williams (8) 6:2,6:3.

Es ist ein weiterer Sensationslauf, nachdem die Japanerin Naomi Osaka den ihren vor zwei Wochen in Indian Wells mit dem Titelgewinn gekrönt hatte. Collins ist Weltranglisten-93. und steht überhaupt erstmals auf der WTA-Tour in einem Halbfinale. Die in Florida geborene Collins hat sich seit Jahresbeginn in der Weltrangliste um mehr als 70 Plätze verbessert und nun auch ihr Idol besiegt. Mit aggressivem Spiel sicherte sich die Qualifikantin ihren ersten Erfolg gegen eine Top-20-Spielerin.