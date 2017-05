Dekoratives für Haus und Garten beim Satteinser Kunstmarkt

Anlässlich des Markts präsentierten sie ihre Produkte auf dem Satteinser Kirchplatz. Es gab viel zu sehen und zu entdecken – und auch viele Schatzsucher kamen auf ihre Kosten. Der Kunst- und Kulturclub Malgrund stellte anlässlich des Marktes sein neuestes Projekt „Kunstwende – Kunstwände“ vor, das demnächst an öffentlichen Plätzen in Satteins zu sehen sein wird. Und nicht zuletzt nutzten die Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, sich am Verpflegungsstand zu stärken und mit Bekannten und Freunden auf die neu erworbenen Schätze anzustoßen.