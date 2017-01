Auf dem roten Teppich präsentierten die Stars auch in diesem Jahr wieder zahlreiche modische Tops und Flops: Primär geht es natürlich darum aufzufallen. Während in den vergangenen Jahr das Motto “Weniger ist mehr” zählte, hat sich das jetzt ein wenig gedreht. “Nackt-Kleider” sind out, dafür zeigten sich die Stars in Kleidern mit zum Teil tief geschnittenen Dekolettés.