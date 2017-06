“Liebt er mich nicht mehr”, fragen sich viele Frauen? Welche Ursachen kann die Sexflaute haben? Es kann am Selbstwertgefühl des Mannes liegen oder auch am Testosteronspiegel. Ab einem Alter von 35 Jahren sinkt dieser beim Mann. Aber das sind nicht die einzigen Gründe. Doch man(n) kann gemeinsam an der Sexflaute arbeiten und eine Lösung finden.