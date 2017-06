Defekte Batterie: Schmorbrand in Pkw

Am Sonntagabend fuhr eine Fahrzeuglenkerin auf der L190 in Richtung Hohenems, als sie plötzlich eine starke Rauchentwicklung im Fahrzeug bemerkte. Daraufhin stellte sie umgehend ihren Pkw am Straßenrand ab. Ein vorbeikommender Helfer riss die hintere, bereits völlig zerstörte Sitzbank heraus. Die mittlerweile eingetroffene freiwillige Feuerwehr Götzis führten die Lösch- und Sicherheitsarbeiten aus. Auslöser des Schmorbrandes war die Batterie, welche sich unter der Sitzbank des Autos befunden hatte. Personen wurden keine verletzt.