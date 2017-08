Vorfall am Flughafen Wien - © APA

Beim Gate D21 auf dem Flughafen Wien in Schwechat ist am Samstag ein Deckenteil abgestürzt und hat eine Mitarbeiterin getroffen. Die Frau erlitt eine Platzwunde am Kopf, bestätigte Airport-Sprecher Peter Kleemann am Donnerstag einen Bericht der “Kronen Zeitung”. Ein Baby in einem Kinderwagen sei unverletzt geblieben, aber ebenfalls versorgt worden.