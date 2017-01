Deckeneinsturz in Volksschulklasse – Niemand verletzt

Am Abend war niemand anwesend - Daher keine Verletzten - © APA (BERUFSFEUERWEHR KLAGENFURT)

In Klagenfurt ist am Montagabend in einer Volksschule im Stadtteil St. Peter die Decke eines Klassenzimmers eingestürzt. Laut Berufsfeuerwehr waren morsche Träger in der Decke die Ursache. Verletzt wurde niemand, zum Zeitpunkt des Zwischenfalls befand sich niemand in dem Raum.