DEC unterliegt gegen Ljubljana

In der 5. Runde der Qualifikationsrunde empfing der Dornbirner EC in der Messehalle Schlusslicht Ljubljana. Beide Teams konnten zuletzt zwei Siege in Folge einfahren, in den bisherigen vier Saisonduellen gingen immer die Bulldogs als Sieger vom Eis.

Ljubljana beginnt stark

Die Slowenen begannen stark und kamen auch zu Torgelegenheiten, gleich zwei Mal rettete die Stange für Hardy. Nach etwas mehr als 12 Minuten musste der Dornbirner Keeper aber dann die Scheibe wirklich aus seinem Gehäuse holen, Guimond brachte die Gäste in Front. Im Mittelabschnitt waren dann bereits sieben Minuten absolviert, da erhöhte Bussieres gar auf 2:0 für Ljubljana. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die zweite Pause.

Dornbirn kämpft sich zurück

Im letzten Drittel verkürzte Livingston im PowerPlay (43.), dieser Treffer gab den Hausherren noch einmal Auftrieb. In Minute 50 gelang dann auch tatsächlich der Ausgleich, der Treffer wurde Cody Sylvester gutgeschrieben. Dornbirn war nun klar spielbestimmend und drückte auf das Siegtor, das allerdings in der regulären Spielzeit nicht mehr gelingen sollte, es ging in die Verlängerung.

Music mit dem entscheidenden Penalty

In der Overtime hatten die Bulldogs in Überzahl die Chance die Partie zu entscheiden, der starke Torhüter Frazee hielt sein Team aber im Spiel. Es blieb auch der Verlängerung beim 2:2 und somit musste die Entscheidung im Penaltyschießen fallen. In diesem stand es nach jeweils zwei Schützen 1:1, Frazee hielt gegen D´Alvise und somit war es Music vorbehalten, das Spiel zu entscheiden. Die Slowenen gewannen damit bei ihrem bereits 13. Antreten das erste Mal überhaupt auf Dornbirner Eis, es war gleichzeitig auch der dritte Sieg in Folge für die Drachen. Nach fünf gespielten Runden halten damit beide Teams bei sieben Zählern in der Qualifikationsrunde.

