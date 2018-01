Debüt für Dornbirner Filmemacherin Hanna Mathis

Die Präsentation ihres Filmes „Mission erfüllt“ war ein grandioser Erfolg.

Dornbirn. Bis auf den letzten Platz besetzt war Anfang Jänner der große Saal im Spielboden. Der erste Film der Dornbirner Filmemacherin Hanna Mathis (21) hatte bei einem Charity-Event sein Preview. Das Publikum war begeistert und voll des Lobes für die Regisseurin. Gedreht wurde der Spielfilm „Mission erfüllt“ in Lauterach, Höchst, Nenzing und Dornbirn. Hannah schrieb und organisierte das Projekt und war auch für die Finanzierung zuständig. Also alles aus einer Hand. Die Hälfte der Kosten trug die Filmförderung Vorarlberg. Gemeinsam mit 15 Studenten der Filmakademie wurde von Juli bis Oktober 2017 ein Kinderabenteuer in Szene gesetzt. Linda C. Riedmann, die derzeit in Los Angeles wohnt und arbeitet und Thaddäus Reich standen als Produzententeam zur Verfügung. „Meinem super Team und den zahlreichen Sponsoren möchte ich auf diesem Weg danke sagen“, strahlte die 21-jährige, die in Wien Journalismus und digitale Medien studiert. „Mit diesem Spielfilm-Drama möchte ich mich für die Filmakademie bewerben.“