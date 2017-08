Debatte um Sparkurs in Spitälern

“Es gibt keine globale Budgetkürzung um 20 Prozent im Wiener Krankenanstaltenverbund”, sagte ein Sprecher des KAV zur APA. Stattdessen gebe es eine “permanente Suche nach Optimierungspotenzialen in verschiedenen Bereichen des KAV”. “Es hat nie eine Weisung vom Rathaus gegeben”, betonte auch ein Sprecher Frauenbergers gegenüber der APA.

Bestätigt wird allerdings, dass die Ausgaben in den vergangenen Jahren gewachsen seien und gesenkt werden müssten. “Es geht um eine Dämpfung des Kostenanstiegs”, so der Sprecher. Bei den in der “Presse” genannten 20 Prozent handle es sich um eine “völlig überzogene Zahl”.

Prinzipiell sei der KAV angehalten, sparsam zu agieren, heißt es im KAV. Kostentreiber wie neue Medikamente müssten durch Ausgabensenkungen in anderen Bereichen ausgeglichen werden. In den vergangenen Jahren sei es gelungen, das Sachausgabenwachstum um 125 Mio. Euro zu dämpfen. “Dieser Prozess läuft kontinuierlich.”

Die Ausgaben des Wiener Krankenanstaltenverbunds sind in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. So stiegen die Personalausgaben von 1,51 Mrd. Euro im Jahr 2015 auf für heuer prognostizierte 1,65 Mrd. Euro. Die Sachausgaben stiegen von 1,014 Mrd. Euro (2015) um 72 Mio. Euro auf für heuer veranschlagte 1,068 Euro. Laut dem Geschäftsbericht für 2015 (jener für 2016 liegt noch nicht vor) erhöhte sich der Jahresfehlbetrag 2015 gegenüber 2014 um 55,7 Mio. Euro auf 109,9 Mio. Euro.

Der Wirtschaftsplan, der im November 2016 beschlossen wurde, sieht für das Jahr 2017 ein Budget von 2,74 Mrd. Euro vor. “Wir sind sehr zuversichtlich, dass es keinen Fehlbetrag gibt und wir dieses Ziel erreichen”, sagte Frauenbergers Sprecher. Es sei Aufgabe des KAV-Managements, diese Vorgabe umzusetzen. Konkrete Sparmaßnahmen nannte der KAV nicht, es gehe um “Logistikoptimierung, Produktharmonisierung und darum, die Marktmacht des KAV auszunutzen”. Es werde zu keinen Leistungskürzungen kommen, wird betont.

