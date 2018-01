Debatte in Deutschland über Dauer einer Großen Koalition

Wenige Tage nach Abschluss der Sondierungen für eine Große Koalition ist in Deutschland eine Debatte über deren Befristung entbrannt. Der designierte Thüringer SPD-Chef Wolfgang Tiefensee plädierte dafür, das Regierungsbündnis zunächst auf zwei Jahre zu begrenzen. Nachverhandlungen werden von der Union ausgeschlossen.

Am Sonntag soll ein Sonderparteitag der SPD entscheiden, ob Koalitionsverhandlungen mit der Union aufgenommen werden. Vor allem die SPD-Linke stemmt sich gegen eine Neuauflage der Großen Koalition, Kritik wird vor allem an den Sondierungsergebnissen geübt. Führende SPD-Politiker hatten deutliche Nachbesserungen gefordert.

Nachverhandlungen werden von der Union abgelehnt. Die Ergebnisse seien durch “harte, aber faire Verhandlungen” entstanden und blieben die Grundlage für die Koalitionsgespräche, sagte CSU-Chef Horst Seehofer am Montag vor einer CSU-Vorstandssitzung in München vor Journalisten. Er hoffe, dass SPD-Chef Martin Schulz beim Parteitag der Sozialdemokraten am Ende Erfolg haben werde. “Wir wollen die Große Koalition”, sagte Seehofer.