De Santis-Festspiele beim ersten Heimsieg

Mit drei Toren ebnete er den am Ende überaus verdienten Sieg gegen die Italiener vor eigenem Publikum.

Beiden Teams merkte man zu Beginn des Spieles die Unsicherheit an. Mit dem heimischen Publikum im Rücken konnten die Lustenauer die ersten Akzente setzen. Nach knapp sechs Minuten war es der EHC, der erstmals jubeln durfte: im Powerplay eroberte Dimitri Malgin beim Bully den Puck und legte optimal für Jason DeSantis ab. Der ließ sich nicht lange bitten und brachte die Lustenauer mit einem knallharten Weitschuss von der blauen Linie mit 1:0 in Führung. In weiterer Folge waren es zahlreiche, teilweise fragwürdige Strafen, die den EHC Alge Elastic Lustenau aus dem Konzept brachten. Doch ein sehr gut spielender Torhüter Mikko Rämö konnte mit Unterstützung des gesamten Teams das Tor sauber halten. Somit endete ein recht zerfahrenes erstes Drittel mit 1:0 für den EHC.

Im zweiten Spielabschnitt dominierten die Lustenauer das Spiel über weite Strecken. Abermals war es DeSantis, der die Lustenauer in der 27. Minute nach toller Puckeroberung von Johannes Lins mit einem Weitschuss mit 2:0 in Führung brachte. Das Team von Coach Gerald Ressmann war weiterhin spielbestimmend und erzielte knapp vor Halbzeit des Spieles den vorentscheidenden dritten Treffer – Torschütze wiederum Jason DeSantis. Mit diesem relativ deutlichen Ergebnis ging es in die zweite Drittelpause.

Im letzten Drittel versuchten die Italiener nochmals zu verkürzen, doch Lustenau verteidigte sich sehr clever und erzielten in der 45. Minute das 4:0. Nach toller Vorarbeit von Philipp Koczera war es Philip Putnik, der den Puck zum 4:0 in die Maschen setzte. In weiterer Folge konzentrierten sich die Lustenauer, bei denen wiederum alle vier Linien zum Einsatz kamen, auf das Verwalten des Vorsprunges. Gröden war nicht in der Lage, den doch deutlichen Sieg der Lustenauer zu gefährden. Trotz zahlreicher Möglichkeiten auf weitere Treffer endete das Spiel mit einem schlussendlich sehr verdienten Sieg der Lustenauer.

EHC Alge Elastic Lustenau : HC Gröden 4:0 (1:0 / 2:0 / 1:0)

Torschützen EHC Alge Elastic Lustenau: Jason DeSantis (6. Min. / 27. Min. / 30. Min.), Philip Putnik (45. Min.)