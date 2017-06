DC Tower an deutsche DekaBank verkauft

Höchstes Haus Österreichs an Deutsche - © APA (Archiv)

Das höchste Haus Österreichs, der DC Tower auf der Wiener Donauplatte, wird an eine deutsche Bankengruppe verkauft. Der Deal mit der deutschen DekaBank dürfte praktisch unter Dach sein und nur mehr das Okay der Kartellwächter brauchen. Eine Sprecherin der Bank wollte am Freitag auf APA-Anfrage keine Stellungnahme abgeben.