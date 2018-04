Davis-Cup: Novak brachte Österreich in Russland 1:0 in Front

Dank Dennis Novak führt Österreichs Tennis-Team im Davis-Cup-Zweitrunden-Match der Europa-Afrika-Zone I in Moskau gegen Russland überraschend mit 1:0. Der Weltranglisten-195. aus Niederösterreich besiegte sensationell den russischen Topspieler Andrej Rublew 7:6(5),6:4. Im Anschluss trifft Sebastian Ofner auf Daniil Medwedew und geht dabei ebenfalls als Außenseiter in dieses Duell.

Eigentlich hätte Rublew die Gastgeber auf dem Hartplatz in der kleinen Luschniki-Halle in Front bringen sollen. Der Weltranglisten-35. startete gleich mit einem Break, aber Novak glückte das Rebreak zum 2:2. Rublew durchbrach das Service des 24-Jährigen zum 5:4 ein weiteres Mal, doch postwendend folgte die Antwort des Schützlings von Günter Bresnik, wodurch der Auftaktsatz erst im Tiebreak entschieden wurde. In diesem nützte Ofner nach 45 Minuten gleich seinen ersten Satzball.