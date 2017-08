David Hasselhoff ist der Funk-Master der “Guardians of the Galaxy”

Neben “Baywatch”-Star David Hasselhoff, der den Song aus dem Filmabspann singt, wirken Gunn selbst sowie Darsteller des Films wie Chris Pratt, Zoe Soldana und Dave Bautista sowie Marvel-Ikone Stan Lee mit.

“Inferno” der fiktiven Band The Sneepers findet sich auf dem Soundtrack der Fortsetzung des Überraschungserfolgs “Guardians of the Galaxy” (2014). TV-Shows der späten 70er- und frühen 80er-Jahre nachempfindend, strotzt der dazugehörige Clip vor trashigen Videoeffekten, kitschiger Kulisse und glitzernden Kostümen. Anlass für den Clip ist die baldige Veröffentlichung des Films auf DVD/Blu-ray und online.

(APA)