David Hammer siegte am Chiemsee

In dem hochkarätig besetzten Bergläuferfeld von 250 internationalen Teilnehmern, konnte sich der junge Bludenzer Bergläufer David Hammer ordentlich in Szene setzen. Nach den 8,7km und 1074 Hm lief er insgesamt als 38ster über die Ziellinie und sicherte sich somit den Sieg in seiner Altersklasse. Die Preisverteilung wurde vom WMRA Präsident Jonathan Wyaet persönlich durchgeführt, welcher schon einige Male beim Muttersberglauf gestartet ist und auch gewonnen hat. Begleitet wurde der Jungathlet vom Obmann des BLT Hubert Rödhammer, der besonders stolz auf seinen Nachwuchsläufer ist.