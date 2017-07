Dauerregen in Vorarlberg – Muren und Rutschungen möglich

Eine Wetterberuhigung folgt erst am Abend. Am Donnerstag wieder besser, etwas Regen ist zwischendurch möglich. Die Wasserstände und Abflüsse werden heute bis über Mittag noch ansteigen. Die Hochwasserspitzen dürften am Mittwoch Nachmittag auftreten. Erst am Abend beziehunsgweise in der Nacht auf Donnerstag dürften die Wasserstände dann wieder fallen.

Mögliche Hochwasser-Gefahren im Ländle

Hochwassergefahr herrscht an den Bächen und Flüssen in Vorarlberg. Teilweise können die Wasserstände bis zu einem 5-jährlichen Ereignis ansteigen. Kleinere Murenabgänge sowie Rutschungen sind nicht ausgeschlossen. Auch weitere kleinere Überflutungen in Form von Hangwasser, oder Überschwemmung von Unterführungen und Kellern sind möglich.

Niederschlag, Abfluss und Wasserstand des Bodensees

In den letzten 24 Stunden sind verbreitet 30-60 mm Niederschlag gefallen. Die Wasserstände und somit auch die Abflüsse sind derzeit steigend und über dem Mittelwasser. Bei einigen Bächen und Flüssen wurde das 1-jährliche Hochwasserereignis überschritten.

Der Wasserstand des Bodensees ist in den letzten 2 Tagen um 11 Zentimeter angestiegen und liegt derzeit bei 383 Zentimetern und somit 41 Zentimeter unter dem mittleren Wasserstand für den 26.07. In den nächsten Tagen wird der Wasserstand weiter ansteigen.

Prognose für die nächsten Tage

Es bleibt nasskühl und trüb. Die Schneefallgrenze steigt dabei von 2000 auf 2500 Meter. Vor allem in den Nordweststaulagen vom Vorderwald bis zum Arlberg und im Kleinwalsertal regnet es anhaltend und längere Zeit auch ergiebig. Im Montafon und der Silvretta fällt der Regen schwächer aus. Mittwoch Abends bzw. in der ersten Nachthälfte auf Donnerstag klingt der Regen ab. Es bleibt noch einmal kühl. Höchstwerte: 12 bis 16 Grad.

Ausgedehnte Wolkenfelder überziehen am Donnerstag den Himmel. Etwas Regen zwischendurch ist dabei möglich, besonders am Vormittag und um Mittag. Insgesamt überwiegen aber die trockenen Stunden. Wohl nur gelegentlich zeigt sich am Nachmittag auch die Sonne. Nach einem frischen Morgen wird es wärmer als die Tage davor. Tiefstwerte: 8 bis 13 Grad. Höchstwerte: 19 bis 23 Grad.

Wie sieht das Wetter bei Ihnen aus? Senden Sie uns Ihr Regen- oder Schneebild an redaktion@vol.at

(Red./Lwz/ZAMG)