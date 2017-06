Dauer der Wirkung von Antimückensprays unterschiedlich

Mit Einbruch der Dämmerung fallen die Gelsen über einen her - © APA (Symbolbild/dpa)

So schön sie auch sind die lauen Sommerabende, mancherorts werden sie einem im Freien derzeit ordentlich vermiest. Denn mit Einbruch der Dämmerung fallen die Gelsen über einen her. Die AK Oberösterreich hat am Freitag einen Vergleich der Antimückenmittel veröffentlicht. Vor allem was die Dauer der Wirkung betreffe, gebe es Unterschiede.