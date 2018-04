Dating-Phänomen "Mosting": Tust du es auch?

Gerade noch gab er dir das Gefühl, du seist "die Eine" - und schon ist er wie vom Erdboden verschluckt? Dann wurdest du wohl "gemostet"...

Singles, aufgepasst! Ein neuer Dating-Trend geht um und er ist schlimmer als alles, was ihr bisher erlebt habt. Beim sogenannten Mosting handelt sich nämlich um eine absurde Kombination aus Lovebombing und anschließendem Ghosting. Lovebombing bedeutet, vom ersten Date an die oder den auserwählten anzuhimmeln, zu schwärmen und gleich von der großen Liebe zu sprechen. So denkt man natürlich sofort: “Das ist was ganz Großes!”