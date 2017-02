Dating-App: So flirtet Vorarlberg

Die Online-Dating-App “Once”, eigenen Angaben zufolge die “am schnellsten wachsende Dating-App seit Tinder”, wurde vor vier Monaten in Österreich gelauncht. Once will sich als eine Art Gegenpol zu Tinder präsentieren, man bekommt anders als dort nur einen Partnervorschlag am Tag. Dieser wird von sogenannten “Matchmakern” ausgewählt.

Die App ist seit Ende September 2016 auch hierzulande erhältlich, weltweit hat Once rund zweieinhalb Millionen Nutzer. Das Verhalten dieser hat der Anbieter nun unter die Lupe genommen und dabei auch nach Bundesländern differenziert. Die Vorarlberger Nutzer zeigen dabei ein sehr aktives Flirtverhalten. Pro Chat schreiben sich Ländle-Singles in der App 24 Nachrichten, womit die Vorarlberger die aktivsten User in Österreich sind. Rund 59 Prozent der Ländle-Nutzer haben eine Beschreibung über sich angegeben, durchschnittlich vier Fotos hat jeder im Profil. In Vorarlberg existiert dabei ein leichter Männerüberschuss (52 zu 48 Prozent), die Männer sind dabei auch diejenigen, die meistens den ersten Schritt machen. Der durchschnittliche Vorarlberger Once-User ist 31 Jahre alt, was drei über dem bundesweitem Schnitt liegt.

(Red.)