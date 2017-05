Heute ist Muttertag und hier im Ländle haben viele einen Grund ihrer Mama etwas Gutes zu tun. VOL.AT hat Passanten in Bregenz gefragt, was sie ihrer Mama schon immer einmal sagen wollten und wollten von Müttern wissen, was sie sich von ihren Kindern wünschen.

Viele schenken ihrer Mama als Anerkennung und Dank Blumen zum Muttertag. Aber manchmal reichen ein paar einfache Worte, um das Herz einer Mutter aufblühen zu lassen. "Ich bin froh, dass ich meine Mama hab und sie mich überall unterstützt", sagte eine Passantin bei der VOL.AT-Umfrage. "Sie ist einfach die Beste. Mehr kann ich gar nicht sagen." Aber auch die Mütter selbst kamen zu Wort: Ihre Antworten gibt es im Video.