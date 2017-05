Das war die Hells Angels Update Party 2017

Nachdem man vergangenes Jahr das 40. Jubiläum feierte, luden die Vorarlberger Höllenengel Bikerkollegen und Freunde wieder in das Messequartier zur traditionellen Saisoneröffnung. Mehrere Tausend folgten dem Ruf in die Dornbirner Messe und feierten gemeinsam mit den Hells Angels, “Black Diamonds”, “Hot Legs Gang” und dem “Voice of Germany”-Finalisten Marc Amacher. Dieser lud auch gemeinsam mit den Hells Angels und VOL.AT zum Meet&Greet.

Marc Amacher bei den Hells Angels