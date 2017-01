Das Wachstum wird anziehen

Wie beurteilen Sie die wirtschaftliche Entwicklung in Österreich 2017? Ich bin optimistisch. Das Wachstum wird laut den Wirtschaftsforschern anziehen. Die Unternehmen werden mehr investieren und Arbeitsplätze schaffen. Insgesamt ist der Standort gut aufgestellt, hat aber noch viel mehr Potenzial, das wir heben müssen. Weder Krankjammern noch Selbstzufriedenheit helfen uns dabei weiter. Wir setzen auf Mut, Vertrauen und Zuversicht.

Welche beschäftigungspolitischen Impulse sind von Ihrer Seite geplant? Wir senken die Lohnnebenkosten der Wirtschaft 2017 um mehr als 500 Millionen Euro. Für Klein- und Mittelbetriebe bieten wir eine neue Prämie für zusätzliche Investitionen. Weiters gibt es eine Finanzierungsmilliarde mit zinsgünstigen Krediten, Garantien und Zuschüssen. Zudem fördern wir Start-ups stärker denn je. Damit unterstützen wir neue Ideen und schaffen Arbeitsplätze. Parallel dazu setzt sich die ÖVP für eine Abschaffung der Kalten Progression ein. Damit kommt es zu einer automatischen Entlastung, wenn die Inflation einen bestimmten Wert überschreitet. Davon würde jeder Arbeitnehmer direkt profitieren. Aktuell wirkt noch die jüngste Steuerreform.

Was unternehmen Sie, damit Österreich mit der digitalen Entwicklung Schritt hält? Ich sehe die Digitalisierung als große Chance. Daher investieren wir mehr denn je in Forschung und Entwicklung und sind im EU-Vergleich ganz vorne dabei. Zusätzlich benötigen wir ein modernes und flexibles Arbeitsrecht. Auch in der Lehre müssen wir die Berufsbilder schrittweise weiterentwickeln, um auf den digitalen Wandel einzugehen.