Das Vielfältige macht neugierig

Lustenau. Wenn man die Bilder der oberösterreichischen Künstlerin betrachtet, begibt man sich auf eine Weltreise: Paris, Venedig oder Havanna. „Die größte Sehenswürdigkeit, die es gibt, ist die Welt“, lacht Gertraud Dienesch. Die Farben, die Linien stehen für die 65-jährige, die eine künstlerische Ausbildung absolviert hat, im Vordergrund. Ihre Themen sind Aquarell, Grafik und Skulpturen. Sie setzt die Farben gleichermaßen gefühls- und kopfgesteuert. Zu ihrer Vernissage in die Galerie Le Passepartout zu Sonja Köstl kamen Familie und Freunde, um sich von ihrer Lebensfreude und Lebensmut anstecken zu lassen. „Wenn man ihre Bilder betrachtet, möchte man am liebsten gleich den Koffer packen“, waren sich die Gäste einig. Ein kleiner alter Koffer in der Ecke, mit duzenden Kunstwerken, warf Fragen auf. „Das war ein Geburtstagsgeschenk für meinen Sohn zum 40sten. Wir sammelten für eine Reise nach New York. Auf 40 kleinen Bildern, die wie ein Mosaik zusammengesetzt werden können, präsentierte sich die Metropole und das Geheimnis war gelüftet“, erzählt die Künstlerin. Faszinierend sind auch die kleinen Skulpturen aus Schwemmholz, welches Gerti selbst sammelt. „Wenn ich das Holz in Händen halte, fällt mir gleich ein, was ich daraus machen könnte. Die entsprechenden Köpfe werden ebenfalls von mir getöpfert“, gibt sie sich bescheiden. Die Tonköpfe, in ihrer Intensität und Lebendigkeit, wecken Empfindungen und stellen für jeden Betrachter ein eigenes Erlebnis dar. Wer sich also auf eine Reise durch die Ausstellung begibt, geht mit einem vollen Koffer toller Erinnerungen nach Hause.

Ausstellung im September

Le Passepartout

Reichsstraße 62

Lustenau