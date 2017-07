Das St. Gallen Openair öffnete seine schlammigen Pforten

Zum ersten Mal seit Jahren gibt es sogar noch Karten für das so beliebte Festival gleich über hinter der Vorarlberger Grenze. Nur der Zweitagespass für Samstag und Sonntag ist ausverkauft. Wer sich also das Spektal nicht entgehen lassen will, schnappt sich die Gummistiefel und den Regenponcho und macht sich auf den Weg in die Schweiz.

Die Toten Hosen rocken die Bühne

Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung

Open Air St. Gallen, los geht’s! Auf in den Matsch. #schlammgallen #oasg #stgallen #openairstgallen Ein Beitrag geteilt von SRF 3 (@srf3) am 29. Jun 2017 um 8:41 Uhr



Das bewiesen auch die Hartgesottenen die am Donnerstag schon anreisten.

In St. Gallen wird es laut

Der Freitagabend war vollgepackt mit einem riesen Staraufgebot, Bilderbuch, George Ezra und als Hauptact werden die Toten Hosen brachten die Bühne zum beben.