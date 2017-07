Das Sommerhighlight in Hard

Nach drei Jahren Pause lädt die Feuerwehr mit zahlreichen unterstützenden Vereinen und Helfern erneut zum großen Harder Seefest mit Klangfeuerwerk.



Vor der traumhaften Kulisse des Bodensees sorgt das Seefest für mediterranes Flair und begeistert jedes Mal aufs Neue Tausende Besucherinnen und Besucher aus nah und fern mit einem tollen Programm. Der Festbetrieb mit Musik und Bewirtung sorgt wie immer für gute Stimmung und Vorfreude auf das große Klangfeuerwerk. Der Start für die sprühenden Lichtkaskaden mit Musikbegleitung ist um ca. 22.45 Uhr geplant. Die Feuerwerksprofis von Helios mit Inhaber Gerold Pointner sorgen erneut für die perfekte Choreografie von Lichtern, Tönen und pyrotechnischen Effekten. Das attraktive und familienfreundliche Rahmenprogramm beginnt bereits um 18 Uhr: Für Stimmung und Unterhaltung sorgen das Wälder Echo und der Musikverein Weiler.

Rummel und Kinderprogramm

Familienfreundlichkeit steht bei den Veranstaltern ganz oben. So wird für Kinder beim Seefest jeweils allerhand vorbereitet. Damit den kleinen Festbesuchern keinesfalls langweilig wird, gibt es gleich mehrere Angebote. Sowohl beim Festplatz direkt wie in den Seeanlagen vor der Kirche wo ein kleiner Vergnügungspark aufgestellt wird, wird den kleinen Besuchern Kurzweil und Attraktionen geboten. Für die kleinen Festbesucher stehen neben dem begehrten Karussell und Rummelplatz auch sympathische Animateure die sie bestens beschäftigen und in den Bann ziehen, bereit. Das Spielvolk wird mit Kinderschminken, Ballontieren, Stelzengehen, Zauberkunststücken und mehr das Programm a runden. Die Festwirtschaft sorgt wiederum dafür, dass kein Besucher mit knurrendem Magen wieder heimgehen muss.

Viele helfende Hände

Ein Fest dieser Größenordnung lässt sich nur dank Einbindung sämtlicher Ortsvereine, die einen Großteil der Helfer bereitstellen, realisieren. Mit dabei sind Mitglieder der Turnerschaft, der Wealloruschar, des Fischereivereines, des FC Hard, RV DJ Bike Shop, der Schlösslefeagar, der Guta-Frauen, der Mufängar, der Bürgermusik oder der Schützen. Diesen zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfer gebührt großer Dank. Für den Fall des Falles sind auch die Rotkreuzabteilung Hard und die Wasserrettung Hard vor Ort. „Dank dieser tatkräftigen Unterstützung durch befreundete Vereine sind wir auch heuer wieder in der Lage, das Seefest zur Freude aller Besucher optimal zu bewältigen“, bedankt sich Feuerwehrkommandant Manfred Lerchenmüller bei allen HelferInnen.

Perfekte Sommernacht

Die prächtigen Klangfeuerwerke des Harder Seefestes ziehen immer wieder Tausende Besucher an. Kein Wunder, öffnen sie doch Herzen und zaubern Staunen und Freude in die Gesichter der Zuseher. Die Harder Seeanlagen und das Binnenbecken bilden die traumhaften Kulissen für das farbenprächtige Klangfeuerwerk. Es gilt – nach Konstanz – als das zweitgrößte am Bodensee. Das Publikum darf auch heuer auf ein traumhaftes Seefesterlebnis gespannt sein. Auch der Feuerwehr Oldtimer-Verein wird bei diesem Großereignis wieder dabei sein und mit liebevoll restaurierten Feuerwehrautos die Besucher begrüßen. Bürgermeister Harald Köhlmeier bedankt sich für die perfekte Zusammenarbeit und insbesondere der Feuerwehr Hard, die dieses Sommerhighlight organisiert. Weitere Informationen zum Programm, zur Gastronomie und insbesondere zum Jugendschutz finden sich auf den nachfolgenden Seiten.

Harder Seefest

11. August 2017, ab 18 Uhr

oder 14. August) Seepark

oder 14. August) Seepark Eintritt: 10 Euro (ab 16 Jahren)

Mit VN-Card: 8 Euro

Wettertelefon: 05574697-252

Aktuelle Informationen bzw. etwaige Verschiebung wird bekannt gegeben auf der Homepage