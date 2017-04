Das soll Frühling sein? Vorarlberg versinkt am Freitag im Schnee

In der Nacht auf Freitag hat es in ganz Vorarlberg heftigst geschneit, auch die niederen Lagen im Rheintal erstrahlen am Morgen in satten Weiß. Während des Tages wird der Schneefall dort aber in Regen übergehen. Die Schneefallgrenze liegt dann meist zwischen 500 und 700m. Über Temperaturen von 4 Grad kommen wir heute aber wohl nicht hinaus.

Live-Einstieg vom Bödele

Wie die Polizei meldet, haben sich die Fahrbedingungen bei Alberschwende - Schwarzach zwischen der Straßenkreuzung L200 und dem Damm Schwarzach L3 in beide Richtungen normalisiert.

Vorsicht auf Vorarlbergs Straßen! In der Dornbirner Schweizerstraße, im Paludweg in Tschagguns und auf der Montanastbachbrückein Dünserberg verlegen derzeit umgefallene Bäume die Straßen. Die Einsatzkräfte sind vor Ort!



Heute morgen in Dornbirn - und es bleibt wohl noch ein paar Stunden so! Laut Wetterprognosen soll es noch bis in den frühen Abend munter weiter schneien.

Auch am Bödele herrscht in beide Richtungen Schneeglätte - Lkw dürfen nur mit Schneeketten über die Bödele Landesstraße!

Nicht vergessen: Der Arlbergtunnel ist derzeit komplett gesperrt! Pkw Reisebusse und Lkw ohne Anhänger werden über den Pass umgeleitet.



Die A14 und S16 ständig im Blick. Hier live!

Auf der Schwarzachtobelstraße ist es im Moment schneeglatt - Schneekettenpflicht für Lkw, Pkw dürfen nur mit Winterreifen fahren!

Vielfach Schneefall und winterliche Verhältnisse. Während des Tages liegt die Schneefallgrenze dann meist zwischen 500 und 700 Meter, der Niederschlag lässt gegen Abend nach und die Wolken beginnen aufzulockern. Damit bleibt es auch empfindlich kalt. Höchstwerte: 2 bis 5 Grad. Zum Wetter aus Ihrer Gemeinde

Zum Verkehrs-Service!





Seit den Morgenstunden versinkt Vorarlberg erneut im Schnee! Vorsicht ist deshalb besonders auf den Straßen geboten - wer bereits Sommerreifen montiert hat, sollte besser die Öffis nutzen.

Würdiges Frühlingswochenende

Trotzdem sollten Schnee-Hasser nicht verzagen, denn schon am Wochenende ist Besserung in Sicht. Am Samstag soll der Regen der Sonne weichen und die Temperaturen in Vorarlberg bis auf über 10 Grad aufsteigen.

Auch am Sonntag wird es sonnig und mild. Am Morgen kann es in manchen Teilen Vorarlbergs noch frostig werden, untertags bestimmt dann aber die Sonne den Tag und macht diesen frühlingshaft. Am Montag, 1. Mai kühlt es wieder etwas ab, auch Regen- und Schneeschauer in den Bergen werden erwartet. Sehen Sie doch gleich nach, wie das Wetter speziell in Ihrer Gemeinde wird.

Achtung Rutschgefahr!

So kann für den heutigen Tag nur empfohlen werden – bleiben Sie wachsam auf den Straßen, rutschige Fahrbahnen können schnell zu Unfällen führen! Besonders Autos mit bereits gewechselten Sommerreifen sollten am heutigen Tag lieber stehen gelassen werden.

Einen Blick durch die Live-Cams auf Vorarlbergs Straßen werfen Sie hier. Sollten Sie übers Wochenende mit dem Auto ins Tirol fahren, wird empfohlen, eine großräumige Ausweichroute um den Arlbergpass zu wählen. Der geschlossene Arlbergtunnel und Wintereinbruch lassen dort eine chaotische Situation vermuten.

Kontrollen am Arlbergpass

Spätfrost wird häufiger

Besonders schlimm ist der Frost für die heimischen Bauern. In ganz Österreich bangen Landwirte um ihre Ernte. Klimaforscher, die die Wettersituation in der Steiermark untersucht haben, sehen den Klimawandel als Schuldigen für die Wetter-Verirrungen. Spätfröste werden demnach auch in den nächsten Jahren häufiger. (Videobeitrag: Steiermark Heute 27.4.2017)

