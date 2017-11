Das sind die Weihnachtstrends 2017: Handel in Vorarlberg

Das Weihnachtsgeschäft nimmt in Vorarlberg an Fahrt auf. Wir fragten in Vorarlberg nach: Was sind die aktuellen Trends im Einzelhandel? Und vor allem eine Kugelbahn treibt Eltern derzeit in die Verzweiflung.

Einen Monat vor Weihnachten beginnt in Vorarlbergs Einzelhandel der Geschenksverkauf. 26 Prozent rechnen laut Theresia Fröwis, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Vorarlberg, mit einem Umsatzplus im Weihnachtsgeschäft. Mehr als die Hälfte, nämlich 51 Prozent, gehen indes von einem stabilen Verlauf aus. Nicht zuletzt im Spielzeughandel merkt man das Weihnachtsgeschäft. Besonders beliebte Spielsysteme, wie Gravitrax von Ravensburger, sind im Ländle so gut wie ausverkauft. Dabei handelt es sich um eine modulare Kugelbahn mit magnetischen Elementen.

Trends im Spielwarenhandel

Vorarlberger schätzen Massivholz

Doch auch in anderen Sparten merkt man die nahenden Feiertage. “Wir stellen fest, dass gerade besondere Stücke im Advent gekauft werden, die man sich unter dem Jahr nicht so ohne weiteres leisten würde”, bestätigt Simone Waltner von CASA Möbel in Hohenems. Gefragt seien neben Polstermöbel für kuschelige Abende auf dem Sofa vor allem Tische aus Massivholz.

bild-105 ©VOL.AT

“Hier sehen wir, dass der Vorarlberger sich ganz stark mit Massivholz identifiziert. Und es wird in ganz Österreich beobachtet, dass die Vorarlberger die größten Tische kaufen gegenüber den restlichen Bundesländer. Hier wird einfach gerne eingeladen, damit die ganze Familie und Freunde genug Platz am Tisch haben.” Insgesamt lege man dabei viel Wert auf Design.

Warme Schuhe für drinnen und draußen

Selbst der Schuhhandel profitiert vom Weihnachtsgeschäft. Zwar ist es eher unüblich, Winterschuhe zu verschenken, jedoch gibt es laut Philipp Stockinger vom Schuhhaus Hopfner in Dornbirn durchaus Nachfrage nach warmen Hausschuhen und Felle für Kinder.

Geschenkstrends bei Kleidung

Ein traditionelles Velegenheitsgeschenk bleibt die Krawatte. Hier bevorzugt man derzeit eher gedeckte Farben, weiß Mario Abram vom Facona in Hörbranz. Doch auch abseits der Krawatte gibt es bevorzugte Geschenksideen für beide Geschlechter:

Online schneller als Amazon

Einen anderen Weg wählt man bei “Das Buch” im Messepark. Neben der Auswahl im Geschäft setzt man hier auf Geschwindigkeit. Wer im Onlineshop der Buchhandlung vor 15 Uhr bestellt, bekomme seine Lieferung in der Regel bereits am nächsten Morgen geliefert. Diese sei portofrei und dank der Buchpreisbindung nicht teurer und auch schneller als der große Konkurrent Amazon. Bei an die 500.000 verfügbaren Buchtiteln sieht man sich bei “Das Buch” daher gut aufgestellt.

6x0c0617 ©VOL.AT/Steurer

Vorarlberger kaufen gern im Ländle

Wert legen die Vorarlberger dabei durchaus auf den Einkauf im heimischen Handel, bestätigen die Händler. Neben der bewussten Entscheidung für die Ländle-Geschäfte liege dies vor allem am hohen Wert der Beratung. “Wir gehen sehr auf den Kunden ein, damit er genau das richtige für sein Eigenheim findet. Dazu kommt noch, dass wir großen Wert auf Qualität, Design und Preis-Leistung setzen”, betont Waltner.

Beratung und persönlicher Eindruck wichtig