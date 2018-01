Das sind die spannendsten Games 2018!

Der Ländle Gamer wirft einen Blick voraus und verrät die 30 vielversprechendsten Spiele-Titel des kommenden Jahres.



Die Liste in alphabetischer Reihenfolge gilt ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit. Ergänzungsvorschläge bitte gerne in den Kommentaren deponieren.

Anthem (PS4, XB1, PC)

Biowares neuer Blockbuster ist ein futuristisches Action-Online-Rollenspiel mit Destiny-Anleihen. Als „Freelancer“ erkundet man mit einem aufmotzbaren Exo-Suit eine feindselige, offene Welt.

Erscheint im Herbst 2018

01-anthem

Biomutant (PS4, XB1, PC)

Als Waschbär-Held macht man sich in diesem tierischen Open-World-Rollenspiel auf die Suche nach dem „Baum des Lebens“.

Erscheint irgendwann 2018

02-biomutant

Crackdown 3 (XB1, PC)

Als Agent mit Superkräften stellen sich Gamer in einer Welt voller Chaos und Zerstörung gegen das Verbrechen. Wer will, kann sich zu zehnt in eine Multiplayer-Arena begeben und eine ganze Stadt gemeinsam in Schutt und Asche legen.

Erscheint im Frühling 2018

03-crackdown-3

The Crew 2 (PS4, XB1, PC)

Im zweiten Ableger der Open-World-Rennspielreihe heizt man nicht nur mit Autos über Straßen, Stock und Stein, sondern steigt auch in Speedboote und Stuntflugzeuge.

Erscheint im Frühling 2018

04-the-crew-2

Darksiders 3 (PS4, XB1, PC)

Nach den Anti-Helden „Tod“ und „Krieg“ dreht sich auch im dritten Teil alles um die Reiter der Apokalypse: In diesem Hack’n’Slash-Action-Adventure irgendwo zwischen God of War und Zelda schlüpft man nun in die Rolle der peitschenschwingenden Magierin Fury.

Erscheint irgendwann 2018

05-darksiders-3

Days Gone (PS4)

Storylastige Open-World-Action mit zahlreichen Freiheiten, aber vor allem auch mit unfassbar vielen Zombies.

Erscheint irgendwann 2018

05-days-gone

Detroit Become Human (PS4)

In der Zukunft übernehmen Androiden zunehmend die Aufgaben von Menschen, entwickeln mit der Zeit aber auch Gefühle. Jede Entscheidung im Game hat vielschichtige Konsequenzen und rückt eine Frage in den Mittelpunkt: Was bedeutet es, Mensch zu sein?

Erscheint im Mai 2018

07-detroit-become-human

Far Cry 5 (PS4, XB1, PC)

Gamer bekämpfen im neuesten Far Cry-Teil eine Sekte – mit Grips, aber vor allem Waffengewalt. Da heißt wie üblich verrückte (und nicht ganz ernste) Open-World-Action, diesmal auch mit Koop-Modus.

Erscheint am 27. März 2018

08-far-cry-5

God of War (PS4)

Im neuesten Ableger der Brutalo-Action-Serie hat Kriegsgott Kratos seinen Sohn dabei.

Erscheint im März 2018

09-god-of-war

Hunt: Showdown (PC)

Monsterjagd mit Rollenspiel-Elementen gefällig? Bis zu fünf Teams bekämpfen hier gleichzeitig in einem Match Untiere und die menschlichen Kontrahenten. Wer stirbt, verliert seinen Charakter permanent.

Erscheint irgendwann 2018

10-hunt-showdown

Jurassic World Evolution (PS4, XB1, PC)

Mach’ deinen eigenen „Jurassic Park“ auf – was könnte dabei schon schiefgehen? Gamer müssen sich bei der Aufbausimulation von der Ausgrabung der Dino-DNA bis hin zum Management eines voll funktionierenden Erlebnisparks um alles selbst kümmern.

Erscheint Ende 2018

11-jurassic-world-evolution

Kingdom Come: Deliverance (PS4, XB1, PC)

Das ultra-realistische Ritter-Rollenspiel bringt Gamer zurück ins Böhmen des Jahres 1403 und bleibt sowohl historisch als auch das Gameplay betreffend verblüffend akkurat.

Erscheint am 13. Februar 2018

12-kingdom-come-deliverance

Kingdom Hearts 3 (PS4, XB1)

Im mittlerweile zwölften Ableger der Rollenspiel-Franchise wird Heldin Sora bei ihrem Abenteuer von Donald Duck, Goofy, King Mickey und Riku unterstützt.Es gilt, einen neuen Schlüsselklingen-Krieg zu verhindern.

Erscheint irgendwann 2018

13-kingdom-hearts-3

Kirby Star Allies (Switch)

In seinem neuen Sidescroller-Abenteuer kann Kirby wie gewohnt die Fähigkeiten seiner Feinde kopieren – beispielsweise Schwert, Feuer, Wasser, Bombe oder Besen. Darüber hinaus macht er mit Herzbeschuss bis zu drei Gegner zu Helfern oder startet gleich mit drei menschlichen Spiel-Kameraden durch

.

Erscheint im Frühling 2018

14-kirby-star-allies

The Last of Us Part 2 (PS4)

Die Fortsetzung zu Naughty Dogs Survival-Actionspiel spinnt die Geschichte zwischen Joel und Ellie weiter – angeblich soll das Game fünf Jahre nach Teil 1 spielen und noch düsterer und brutaler sein.

Erscheint hoffentlich wirklich noch 2018

15-the-last-of-us-part-2

Marvel’s Spider-Man (PS4)

Das Entwickler-Studio Insomniac Games lässt Gamer den Comic-Spinnerich durch eine offene Welt schwingen – mit massig Parkour-Elementen und ausgefeilter Kampf-Mechanik. Als Bösewicht hält einmal mehr Kingpin her.

Erscheint im Frühling 2018

16-marvels-spider-man

Mega Man 11 (PS4, XB1, PC, Switch)

Das Sidescrolling-Actionspiel aus dem Hause Capcom bietet 2,5D-Design mit komplett handgezeichneten Charakteren und Umgebungen.

Erscheint Ende 2018

17-mega-man-11

Metal Gear Survive (PS4, XB1, PC)

Zwar wieder von Konami, aber ohne Serien-Mastermind Hideo Kojima führt das neue Game in eine alternativen Realität mit Kristall-Zombies. Mit dabei: Survival- sowie Stealth-Elementen und eine frische Koop-Erfahrung (für bis zu vier Spieler).

Erscheint am 22. Februar 2018

18-metal-gear-survive

Metro: Exodus (PS4, XB1, PC)

Der dritte Teil der Metro-Reihe, die auf den Romanen von Dmitri Alexejewitsch Gluchowski basiert, soll Spieler statt in unterirdische Tunnel deutlich mehr an die Open-World-Oberfläche führen. In der post-atomaren Apokalypse gibt’s freilich wieder viel Action, Stealth und Horror.

Erscheint im Herbst 2018

19-metro-exodus

Monster Hunter: World (PS4, XB1, PC)

In der neuen (und einsteigerfreundlichen) Folge der millionenfach verkauften Action-RPG-Serie erkundet man als Jäger die „neue Welt“, findet und erlegt riesige Ungeheuer. Dank neu entworfenem Drop-In-Multiplayersystem wird kooperatives Spielen über Regionsgrenzen hinweg zwischen Japan und dem Westen möglich.

Erscheint am 26. Jänner 2018

20-monster-hunter-world

Ori and the Will of the Wisps (XB1, PC)

Das Sequel zum Indie-Hit im Metroidvania-Style beleuchtet das Schicksal des zauberhaften Spring-Nagers Ori. Dabei erkunden Spieler wieder wunderschöne Landschaften, lösen Rätsel und meistern (akrobatische) Herausforderungen.

Erscheint irgendwann 2018

21-ori-and-the-will-of-the-wisps

Overkill’s The Walking Dead (PS4, XB1, PC)

Die Zombiehatz als First-Person-Shooter für bis zu vier Koop-Recken spielt im „The Walking Dead“-Universum. Im post-apokalyptischen Washington D.C. kämpfen die Gruppen ums Überleben. Jede einzelne Figur hat eigene Skills, Aufgaben und Story-Lines, trotzdem zählt das Teamwork.

Erscheint im Herbst 2018

22-overkills-the-walking-dead

Red Dead Redemption 2 (PS4, XB1)

GTA goes Wilder Westen – der zweite Teil des Open-World-Epos aus dem Hause Rockstar wird ohne Zweifel einer der Blockbuster des Jahres und soll ein „brandneues Online-Multiplayer-Erlebnis“ liefern.

Erscheint im Frühling/Sommer 2018

23-red-dead-redemption-2

Sea of Thieves (XB1, PC)

Das Piratenabenteuer aus dem Hause Rare setzt auf Teamplay in einer offenen Welt: Segeln, schießen, Schätze finden – mit einer guten Crew geht alles leichter.

Erscheint am 20. März 2018

24-sea-of-thieves

Skull & Bones (PS4, XB1, PC)

Als unersättlicher Piratenkapitän baut man sich (alleine oder kooperativ) eine Schiffsflotte auf, plündert die Meere und bringt rivalisierende Kapitäne sowie andere Spieler zu Fall.

Erscheint im Herbst 2018

25-skull-bones

State of Decay 2 (XB1, PC)

Die Zombie-Survival-Simulation verlangt dem Spieler sowohl gute Planung als auch schnelle Reflexe ab. Die eigene Figur, die Basis und die Community darf anhand von Rollenspiel-Elementen weiter ausgebaut werden. Nun können erstmals bis zu vier Überlebenskünstler gleichzeitig werken.

Erscheint im Frühling 2018

26-state-of-decay-2

Vampyr (PS4, XB1, PC)

Im Action-RPG von DontNod schlüpft man in die Rolle eines Vampirs im viktorianischen London. Einerseits kämpft der blutsaugende Anti-Held gegen Vampir-Jäger, untote Skals und andere übernatürliche Geschöpfe. Andererseits manipuliert er die Lebenden und muss stets sein nächstes Opfer finden, um selbst zu überleben.

Erscheint im Frühling 2018

27-vampyr

Wargames (PC)

Der geistige Nachfolger zum gleichnamigen Kultfilm aus dem Jahr 1983 sieht sich als „interaktive Serie“. Der Spieler bzw. Zuschauer formt die Story um moderne Spionage, Hacker und Verschwörungstheorien.

Erscheint irgendwann 2018

28-wargames

Wattam (PS4, PC)

Das irre Puzzle-Game aus der Feder von Katamari-Erfinder Keita Takahashi spottet jeder Beschreibung. Als „Mayor“ interagiert man auf vielfältige Weise mit den über 100 bunten Figuren des Spiels – man nimmt sie bei der Hand, klettert auf sie, lässt sie explodieren oder verdaut sie.

Erscheint irgendwann 2018

29-wattam

Yoshi (Switch)

Super Marios grüner Dino-Freund bringt zuckersüße Sidescroller-Action aufs Tapet. Mit Sprüngen, Zungenschlägen und Eierwürfen löst man Rätsel (auch zu zweit) in der einzigartigen Knuddelwelt.

Erscheint irgendwann 2018