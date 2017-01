Das sagen Vorarlberger zum bestraften Florianijünger

Der Feuerwehrmann aus Weiler war im Juni 2015 auf dem Weg in die Feuerwache, als er am Ortsrand geblitzt wurde. Statt den erlaubten 50 km/h war er mit 99 km/h unterwegs. Der Grund: Wenige Minuten zuvor wurde er zu einem Einsatz alarmiert. Aufgrund der eklatanten Geschwindigkeitsüberschreitung wurde er zu 400 Euro Strafe verurteilt. Aufgrund einer Berufung wurde die Strafe schon auf 300 Euro gesenkt – bezahlen muss der Gruppenkommandant die Strafe trotzdem.

Gastronom übernimmt Radarstrafe

Thomas Krobath, Eigentümer der Diskothek K-Shake in Röthis, will die Geldstrafe übernehmen. Auf Facebook versuchte er deshalb den Feuerwehrmann ausfindig zu machen. Krobath sei mit der Art und Weise, wie mit dem Fall umgegangen wurde, nicht einverstanden. Wir haben einige Vorarlberger befragt, ob sie die Vorgehensweise der Behörden in diesem Falle als gerecht empfinden.

Vorarlberger sind geteilter Meinung

Während die Umfrage ein klares Bild liefern, stimmen die VOL.AT-Nutzer differenzierter ab. Mit Stand 16 Uhr (2053 Stimmen) waren nur 41 Prozent der Ansicht, dass der Feuerwehrleute auf dem Weg zur Feuerwache und vergleichbare andere Einsatzkräfte besonders behandelt werden sollten. 29 Prozent haben zumindest Verständnis dafür, wenn ein Feuerwehrmann etwas zu schnell unterwegs sind. Die restlichen 30 Prozent sind der Ansicht, dass ein Privatfahrzeug nun einmal ein Privatfahrzeug ist und bleibe, egal wer hinter dem Steuer sitzt.