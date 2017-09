Das sagen Model Maria Nussbaumer und LR Mennel zur Alexa Nussbaumer

VIDEO INTERVIEW MIT MODEL MARIA NUSSBAUMER, SPORT LR BERNADETTE MENNEL UND WM STARTERIN ALEXA NUSSBAUMER

Am Freitag 15. September machen sich Model Maria Nussbaumer und Tochter Alexa auf den Weg nach Montevideo in Urugay. Die erst 14-jährige Alexa Nussbaumer aus Hohenems sicherte sich schon zum zweiten Mal ein WM-Ticket im Schach. 61 Starter aus der ganzen Welt sind in der Altersstufe wo Alexa Nussbaumer seine Visitenkarte abgeben wird. “Bei diesem starken Turnier geht man ohne Erwartungen mit viel Freude auf das was vor einem liegt und der Dankbarkeit überhaupt dabei sein zu dürfen in den Bewerb” sprach Model Maria Nussbaumer vor dem Abflug Klartext. Für die Mutter der WM-Starterin ist es auch der Fleiß und das andauernde Training und das nötige Quäntchen Glück, welche Alexa nach Montevideo hievte. Sport Landesrätin Bernadette Mennel: “Stolz auf so eine junge Sportlerin. Habe großen Respekt vor den Leistungen von Alexa.” Die Schach WM in Uruguay dauert zehn Tage vom 17. bis 27. September. Alexa Nussbaumer ist die einzige Österreicherin in diesem Bewerb.