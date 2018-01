Das Sacher-Eck feierte Neueröffnung

Das Sacher-Eck neben der Wiener Staatsoper hat nach elf Monaten Umbauarbeiten seine Türen wieder geöffnet. Das Cafe wartet nun mit einer zweiten Etage auf, die Wahl der Einrichtung fiel dabei auf "konservativ", beschrieb Matthias Winkler, Mitglied der Familie Sacher, die Gestaltung. Auch das Hotel Sacher wurde umgebaut: Statt sechs Suiten können nun sieben Suiten in der Bel Etage gebucht werden.

“Wohnen in einem Palais oder in einer Bel Etage gibt es in Wien so noch nicht”, führte Winkler zudem die Besonderheiten der neuen Suiten aus. In der Bel Etage des Hotels warten nun sieben statt sechs Suiten mit Luxus auf. Gemälde von Kaiser Franz Joseph oder Stephan von Lothringen sollen den Hotelgast in längst vergangene Zeiten versetzen. Jedoch stammen Teile des Interieurs tatsächlich aus der Kaiserzeit: Bei der Renovierung wurde eine historische Stuckdecke freigelegt, der in akribischer Kleinarbeit von Restauratoren wieder zu neuem Glanz verholfen wurde.