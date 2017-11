Das Rumpelstilzchen in Götzis

Am kommenden Wochenende lädt das Puppentheater amBach zur Neuinszenierung von „Das Rumpelstilzchen“.

Götzis „Neben Das kleine Ich bin Ich und dem Froschkönig zählt heuer neu inszeniert das Rumpelstilzchen zu den Eigenproduktionen des Puppentheater am Bach“, erklärt Elisabeth Wolber vom Puppentheater. Das Rumpelstilzchen ist dabei geeignet für Kinder ab 5 Jahren und kommt am kommenden Samstag und Sonntag (Aufführungen jeweils um 14.30 und 16 Uhr) im Puppentheater amBach zur Aufführung. „Am Donnerstag, 16.11. um 14.30 Uhr führen wir dann Hans mein Igel auf und am Freitag, 17.11. um 14.30 und 16 Uhr wird Aschenputtel gezeigt“, lädt die Leiterin des Puppentheater alle zu einem Besuch ein. Diese beiden Stücke sind ab 4 Jahren geeigent und werden von Herrn Kuchta (Figurentheater Lille Kartofler aus Langenfeld) aufgeführt. MIMA