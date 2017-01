Das Phantom der Oper kommt ins Montforthaus

Die große Originalproduktion von Arndt Gerber (Musik) und Paul Wilhelm (Text) – basierend auf der weltbekannten Romanvorlage von Gaston Leroux – ist am 18. Jänner in Feldkirch zu bestaunen.

Tief in den finsteren Katakomben der Pariser Oper lauert Unheil. Sie sind die Unterkunft eines Geschöpfes, das sein entstelltes Antlitz hinter einer Maske verbirgt. Von der Welt gemieden, leitet das geheimnisvolle Wesen seit Jahren die Geschicke des Opernhauses und versetzt das Personal der Oper in Angst und Schrecken. Einzig das junge, aufstrebende Chormädchen Christine Daaé und ihr lieblicher Gesang erweichen das dunkle, harte Herz des Ungeheuers. Das Phantom verliebt sich in die schöne Christine und beginnt mit Drohungen und finsteren Machenschaften ihre Karriere zu fördern. Doch seine Angebetete erwidert die grenzenlose Liebe des Phantoms nicht…

Die Bekanntgabe ihrer Verlobung mit dem Grafen Raoul de Chagny erweckt die Eifersucht des Unholdes. Während einer Vorstellung löst sich der große Kronleuchter von der Decke des Zuschauerraumes und stürzt auf die Besucher herab. Im daraus entstandenen Chaos entführt das Scheusal seine Auserwählte in sein Reich in der Tiefe. Bei dem Versuch des Grafen, seine Verlobte aus den Fängen der Bestie zu befreien, entbrennt in den Tiefen der Oper ein erbarmungsloser Kampf um das Herz und das Leben der schönen Christine.

Das eindrucksvolle Orchester, die anmutigen Balletttänzer, das erstklassige Gesangsensemble und die internationalen Solisten machen diese Musicalaufführung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Ein umfangreiches Bühnenbild, modernste Licht- und Tontechnik, einprägsame Melodien sowie zeitgenössische Kostüme und Frisuren versetzen das Publikum über ein Jahrhundert zurück – in den „Tempel der Musik“ in Paris. Karten sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen und Trafiken, im Internet unter www.dasphantomderoper.com und unter der Oe-Ticket-Hotline 01/96 0 96 erhältlich.