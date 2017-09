Das Pfarrfest für Jung und Alt

Ab etwa 11.00 Uhr geht es auf dem Rankler Marktplatz „rund“. Zuerst sorgt die Bürgermusik Rankweil sorgt für zünftige Frühschoppen-Unterhaltung. Ab ca. 13.00 Uhr folgen Darbietungen der Trachtengruppe Rankweil, durch deren Kinder und Jugendtanzgruppe. Und ab ca. 14.00 Uhr spielt „The Oldies but Goldies Band“ die besten Hits der letzten drei Jahrzehnte. Selbstverständlich ist während der ganzen Zeit auch wieder für die gewohnt gute Bewirtung gesorgt. So gibt es kulinarische Köstlichkeiten vom Grill, Vegetarisches und „süße Verführungen“ sowie feine Getränke mit und ohne „Sprit“. Wie in den letzten Jahren erwarten die Besucher in der „Reblaus-Ecke“ Spitzenweine des Weingutes Hubert Traxler (NÖ). Zahlreiche Spiele älteren und neueren Datums werden nicht nur die jungen Festgäste begeistern. Um 11.30 gibt es in der St. Peter Kirche eine Führung mit Herbert Nussbaumer.

Die für das Pfarrfest Verantwortlichen freuen sich schon auf das Rankweiler Pfarrfest 2017 und viele Mitfeiernde.

Veranstalter: Pfarre Rankweil in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde.

Infos: www.pfarre-rankweil.at

Bei Schlechtwetter findet die Messfeier um 10.00 Uhr in der St. Josef-Kirche mit anschließender Agape statt. Es ist dazu ein Tonbanddienst eingerichtet.

Tel. 05522/44001