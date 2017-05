Was passiert, wenn sich der fast reale kleine Racer einem realen Crashtest stellt, haben die Redakteure des Magazin c’t gemeinsam mit dem ADAC herausgefunden. Im Crashzentrum des Autofahrerklubs in Landsberg am Lech wurde das Modell wie ein echtes Auto per Zuganlage auf 46 km/h beschleunigt und mit 40% Versatz auf einen Aufprallblock aus einer Aluminium-Wabenstruktur gecrasht. Prädikat: sehenswert!

(red)