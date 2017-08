Das Parlament baut ab

Der Sitzungssaal muss geräumt werden - © APA

Nichts mehr zu reden gibt es seit Mittwoch im Hohen Haus. Am Vormittag startete die Räumung des Sitzungssaals im Zuge der Generalsanierung. Betroffen von den Abbauarbeiten waren etwa die Abgeordneten-Bänke und das Rednerpult. Der Großteil der Möbel soll saniert werden, einzelne Stücke landen in Ausstellungen und als Leihgabe in Museen. Einige Möbel können auch ersteigert werden.