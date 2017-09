Das Oberösterreichische Rote Kreuz besucht das Montafon

Angesprochen vom “ Betreuten Reisen“ sind Menschen, die sich in einem Sicherheitsnetz der Reisebegleiterinnen gut aufgehoben fühlen und kurze Strecken selbst gehen können. Auch Rollstuhlfahrer mit einer Begleitperson sind herzlich willkommen.

Die reiselustigen Urlauber wurden von einem kompetenten Pflegeteam begleitet. Auch wenn das Wetter nicht so spätsommerlich mitspielte, konnten doch Ausflugsfahrten unternommen werden.“Komme mir vor hier wie im Südtirol, weil es so steil sei“, erzählte ein Dame. Eine andere sagte, sie fühle sich hier wie in der Schweiz so wohl. Bevor die Senioren abschließend das Käsehaus besuchten, konnten sie den Bauernmarkt am Kirchplatz genießen. Für die Leiterin Ingrid Sölkner, die als Sanitäterin fungierte, war die Woche sehr erfolgreich. „Die Montafon-Woche ist wunderbar gelaufen. Wir sind auch sehr froh, dass wir alle Gäste wieder gesund und gestärkt nach Hause bringen dürfen“.