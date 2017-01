Das neue Pflegeheim ist bezogen

Übersiedlung vom alten Seniorenwohnheim Höchst (im Hintergrund) in das neue Pflegeheim Höchst-Fußach - © AJK

Für die 30 Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenwohnheims Höchst war am 10. Jänner ein aufregender Tag. Sie übersiedelten ins neu errichtete Pflegeheim Höchst-Fußach in unmittelbarer Nachbarschaft. Im Laufe des Monates ziehen weitere Gäste in das von der gemeinnützigen Benevit betriebene Haus