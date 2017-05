Das Managementrisiko absichern

Leiter eines Unternehmens stehen täglich im Spannungsverhältnis zwischen der Verantwortung, unternehmerisch rasch handeln zu müssen und dem Risiko, dass sich schnelle Entscheidungen später als fehlerhaft herausstellen können. „Eine Fülle unüberschaubarer Normen im Unternehmensrecht, die Schaffung zusätzlicher Ermittlungsbehörden und erhöhte Anforderungen an Organisation und Dokumentation erschweren den Alltag als Manager oder Firmeninhaber und erhöhen das Risiko eines Managementfehlers, für den der Unternehmensleiter persönlich haftbar gemacht werden kann“, sagt Dietmar Reicht, Leiter des Volksbank Vorarlberg Versicherungsmaklers. Dabei haftet der Unternehmensleiter nach den sehr strengen gesetzlichen Grundsätzen als sogenanntes Unternehmensorgan – das bedeutet, dass er grundsätzlich persönlich und uneingeschränkt mit seinem Privatvermögen haftet. Unter besonderen Umständen kann sich der Geschädigte mit seinen Ansprüchen sogar direkt an den Unternehmensleiter oder Manager wenden.

Es geht um hohe Beträge

Da es bei Schäden im Zusammenhang mit Managementfehlern stets um sehr hohe Geldbeträge geht, steht in diesen Fällen das private Vermögen wie Haus, Wohnung sowie das eigene Ersparte auf dem Spiel. Es lohnt sich also, mit einer Organ- oder Managerhaftpflichtversicherung, auch D&O-Versicherung genannt, vorzusorgen. Durch gezielten Versicherungsschutz haben Manager die Möglichkeit, unberechtigte Ansprüche abzuwehren. Stellt sich ein Anspruch als berechtigt heraus, so wird der Schadensersatzanspruch durch den Versicherer getragen. Zum Schutz des Unternehmensvermögens gegen Schäden, die vorsätzlich durch unerlaubte Handlungen von Hackern oder eigenen Mitarbeitern verursacht werden, kann zusätzlich eine Vertrauensschadensversicherung abgeschlossen werden.

Erweiterung des Schutzes

Die Erweiterung des Managerschutzes (D&O) um die Vertrauensschadensversicherung eignet sich ideal zur Absicherung, umso mehr als Schäden in Unternehmen durch Cyberattacken oder Vorsatztaten eigener Mitarbeiter an der Tagesordnung stehen und deren Risikomanagement und Abwälzung der Verantwortung dem Management obliegen. Dietmar Reicht empfiehlt darüber hinaus eine Kombination aus D&O- und Spezialstrafrechtsschutzversicherung, aus folgenden Gründen: