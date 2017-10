Das letzte in Australien produzierte Auto vom Band gerollt

Das letzte Auto der Traditionsfirma Holden - © APA (AFP)

In Australien ist am Freitag das letzte im Land produzierte Auto vom Band gerollt – ein Pkw der Traditionsmarke Holden. Die Schließung des Werks im Norden von Adelaide im Bundesstaat South Australia ist das Ende einer Ära: Holden war 1856 als Sattlerei gegründet worden und stellte 1948 das erste Auto in Massenfertigung in Australien her.