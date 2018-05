Samuel Koch begeisterte am Pfingstmontag in Dornbirn mit seinem Abendprogramm „Rolle vorwärts – Das Leben geht weiter, als man denkt“.

Dornbirn Der Saal im G3 Mehrzweckgebäude im Dornbirner Haselstauden war bis auf den letzten Platz gefüllt, als Samuel Koch und Friends Vorarlberg einen Besuch abstatteten. Der heute 30-jährige Koch verletzte sich im Dezember 2010 in der Fernsehshow “Wetten dass …?” schwer und ist seither vom Hals abwärts gelähmt. In Dornbirn las er Anekdoten aus seinen beiden Büchern vor und schilderte wie er einmal fast eine Nacht im Kornfeld verbracht hat.

Ein Abend mit vielen Lachern

Nach der Begrüßung durch den Organisator des Abend Peter Bader machte es sich der Gast aus Deutschland in seinem Fernsehsessel gemütlich. Samuel Koch erzählte dabei über Aktuelles, Überraschendes, manchmal Absurdes und Seligmachendes. Samuel Koch gab sich an diesem Abend wieder einmal authentisch und nachdenklich, aber zugleich auch humorvoll und so hatten die Zuhörer an diesem Abend auch einiges zum Lachen. Umrahmt wurde der Abend von feinen Musikeinlagen seiner Frau und seines Bruders.

Ironischer und humorvoller Ton

Samuel Koch gab mit Kostproben aus seinen beiden Büchern einen kleinen Einblick in sein. Leben. Humorvoll dargeboten, machte es die Besucher aber doch nachdenklich. Wie als er einmal mitten in der Nacht alleine auf einem Feldweg einen Krampfanfall erlitt und aus dem Rollstuhl rutschte. „Das war ein bisschen blöd.“ Mit diesem lakonischen Ton umschreibt Koch die Tatsache, dass er zu diesem Zeitpunkt total hilflos war. Nach einiger Zeit musste er dann aber lachen, da er sich überlegt habe, es sei doch „eine schöne Nacht“, so ohne Telefon und ohne Menschen, die hätten nerven können. Nach einigen Stunden wurde er dann aber von den Hunden des Nachbars entdeckt und gerettet. Mit diesem ironischen und humorvollen Ton begeisterte Samuel Koch auch sein Publikum in Dornbirn und erntete dafür am Ende Standing Ovation.

