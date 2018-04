Das Ländle nähert sich erstmals in diesem Jahr den 30 Grad

Schwarzach - Es wird richtig sommerlich. In Vorarlberg sind mindestens 25 Grad prognostiziert. Also stellt sich erstmals im Jahr 2018 die Frage "Schaffen wir die 30 Grad-Marke"?

Die Vorschau auf das sonnige Wochenende

Der Hochdruckeinfluss wird am Samstag ein bisschen schwächer, dennoch wird es überwiegend sonnig und unverändert warm mit um die 25 Grad. Am Nachmittag tauchen Quellwolken auf, die Schauerneigung bleibt vorerst noch gering. Am Sonntag wird die Luft etwas labiler. Neben viel Sonne am Vormittag bilden sich nachmittags Quellwolken und daraus sind einzelne Regenschauer nicht mehr ausgeschlossen. Weiterhin sehr warm mit um die 25 Grad am Nachmittag.