Das Kennenlernen von zwanzig Sportarten

RANKWEIL. Spiel, Sport und Spaß für Jung und Alt stehen beim ASVÖ Familien Sporttag in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Rankweil am Samstag, 23. September von 12 bis 17 Uhr in der Volksschule Montfort in Rankweil im Mittelpunkt.

Mehr als 600 Jugendliche werden zum ASVÖ Familien Sporttag in Rankweil auf der Sportanlage der VS Montfort erwartet. Dabei können die Nachwuchssportler aus über zwanzig Sportarten wählen und vor Ort ausprobieren. „Oft hat sich ein Kind beim Kennenlernen einer Sportart ausgerechnet für eine nicht alltägliche Freizeitbeschäftigung entschieden und erfreut sich in den kommenden Jahren größter Beliebtheit", bringt es ASVÖ-Sportkoordinator Manfred Entner auf den Punkt. „Sinn und Zweck von solchen Veranstaltungen ist es, möglichst viele neue Jugendliche zum Sport zu bringen", fügte Entner abschließend hinzu. Zur Eröffnung des Sporttag in Rankweil um 13 Uhr gibt sich die bekannte Showtanzgruppe Branner ein Stelldichein. Weitere Vorführungen vom Karateclub Rankweil, Beachvolleyball und vom Eissportverein Rankweil sind als Highlights geplant. Viel Abwechslung verspricht die Station vom Westernreitverein. Spannende Einblicke ins Tischtennis, Billard, Leichtathletik, Tennis, Baseball, Golf, Capoeira (brasilianische Kampftanzkunst), Kung Fu, Fußball, Schach, Eishockey, Eislaufen, Schifahren werden von Spezialisten und Funktionären gemacht. Die offene Jugendarbeit Rankweil ist mit einem Stand ebenfalls vertreten.