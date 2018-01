Das Jahresprogramm des Obst- und GartenbauvereinsVereinsvorstand und Obfrau Cornelia Maier präsentieren Termine für Hobbygärtner.

Vereinsvorstand und Obfrau Cornelia Maier präsentieren Termine für Hobbygärtner.

Praktische Anleitungen sind bei Hobbygärtnern sehr gefragt. Sie werden zum Beispiel im Baumschnittkurs, der bereits am 27. Jänner stattfindet, vermittelt. Ein Lieblingsthema vieler Naturliebhaber sind natürlich Blumen und da besonders die herrlich duftenden Rosen. Viele farbenprächtige Blüten sollen den ganzen Sommer über beim Blick in den Garten oder auf die Terrasse erfreuen. Wer die Veranstaltung am 24. März besucht, hat bestimmt mehr Aussicht auf den gewünschten Erfolg, schmunzelt Maier. Beim praktischen „Rosen- und Sträucherschnitt“ schauen die Teilnehmer dem Fachmann direkt über die Schulter. Darüber hinaus sind auch der Erfahrungsaustausch und das gegenseitige voneinander Lernen sehr wichtig, wie Cornelia Maier betont.