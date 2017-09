Das ist unsere coole Testfamilie für den brandneuen Waldrutschenpark am Golm

Am 24. September haben diese vier die Ehre, den Waldrutschenpark vor allen anderen zu besichtigen und natürlich auszuprobieren. Ein 380 Meter langes Rutsch-Vergnügen wartet auf die vierköpfige Familie am Bewegungsberg Golm. Abenteuerlicher könnten die 500 Höhenmeter von Matschwitz bis Latschau kaum zurückgelegt werden.

Wandern & rutschen: Die perfekte Kombination!

Neben den sieben Waldrutschen, die in der Länge variieren – so ist die kürzeste 30 Meter, die längste sogar 80 Meter lang – entstehen entlang der rasanten Bahnen auch neue Wanderwege, ebenso Pausen- bzw. Jausenplätze. Auch wenig lauffreudige Kinder werden hier plötzlich zum Wanderfan und Bergläufer – garantiert! Tipp: Mit der neuen Tageskarte entstehen keine zusätzlichen Kosten für die Nutzung der Rutschen. Die Gondel sowie die Waldrutschen können nach Herzenslust genutzt werden. Mehrfachen Rutschpartien steht also nichts im Wege.

Hoffentlich nicht allzu traurig, dass es letztendlich doch nicht für den Sieg gereicht hat, sind die anderen neun Finalisten:

Familie Schönholzer © Familie Schönholzer

Familie Bösch © Familie Bösch

Familie Kiefer © Familie Kiefer

Familie Huber © Familie Huber

Familie Marolt © Familie Marolt

Familie Achmüller © Familie Achmüller

Familie Steffani © Familie Steffani

Familie Kargl-Kasper © Familie Kargl-Kasper

Familie Müller © Familie Müller