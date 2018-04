Das historische Kalenderblatt vom 30. April

Unter Montag, dem 30. April und damit dem 120. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte unter anderen folgendes verzeichnet.

1803

Die Vereinigten Staaten kaufen Frankreich für 60 Millionen Francs das Territorium Louisiana ab.

1848

Piemontesische Truppen schlagen die Österreicher bei Pastrengo.

1913

Die Berliner Polizei verbietet die Arbeiterumzüge zum 1. Mai.

1913

Die erste Gründungsversammlung des 1912 gegründeten Österreichischen Werkbundes (ÖWB) findet statt. Es ist eine wirtschaftskulturelle Vereinigung von Künstlern, Architekten, Unternehmern und Handwerkern. Ziel der Werkbundbewegung ist das Zusammenwirken von bildenden Künsten, Architektur und Handwerk sowie die Förderung der handwerklichen Qualitätsarbeit.

1923

Die “Daimler Airways” nehmen den regulären Linienflugverkehr zwischen Berlin und London auf.

1943

Das Nazi-Konzentrationslager Bergen-Belsen in Niedersachsen wird errichtet. Bis Kriegsende 1945 werden dort mehr als 50.000 Menschen umgebracht, darunter das durch ihr Tagebuch berühmt gewordene, aus den Niederlanden verschleppte fünfzehnjährige jüdische Mädchen Anne Frank.

1943

Britische Militärflugzeuge werfen 840 Tonnen Bomben über Essen ab.

1948

Auf der Konferenz von Bogota (bis 2.5) wird die Charta der “Organisation der Amerikanischen Staaten” unterzeichnet. Der Pakt tritt erst nach der Ratifikation durch zwei Drittel der Unterzeichnerstaaten am 13.12.1951 in Kraft.

1963

Die 963 Meter lange Brücke über den Fehmarnsund wird dem Verkehr übergeben.

1973

Die Nixon-Berater Harry Haldeman, John Ehrlichman und John Dean sowie US-Justizminister Richard Kleindienst treten wegen ihrer Verwicklung in den Watergate-Skandal zurück.

1988

Das neue DDSG-Flaggschiff “MS Mozart” läuft zu seiner Jungfernfahrt aus. Die “MS Mozart” ist mit 120,6 m Länge und 22,8 m Breite das größte auf einem Fluss verkehrende Passagierschiff der Welt. Es bietet 239 Passagieren Platz und wird auf der Strecke Wien-Passau-Budapest-Wien eingesetzt.

1993

Die Europäische Organisation für Kernforschung (CERN), deren Mitarbeiter Tim Berners-Lee das “www” (World Wide Web) entwickelt hat, gibt den Quellcode der Software im Internet frei und legt damit den Grundstein für die private und kommerzielle Erschließung des Internets.

1993

Messerattentat auf Monica Seles, die Weltranglistenerste im Damentennis, in Hamburg. Der psychisch gestörte Täter gibt sich als Anhänger von Steffi Graf aus, der er zur Rückkehr auf den ersten Platz der Weltrangliste verhelfen wollte.

1993

Die polnische Regierung nimmt im zweiten Anlauf die parlamentarische Hürde der Privatisierung der Staatsbetriebe.

1998

Israel begeht mit Militärparaden und Volksfesten den 50. Jahrestag der Staatsgründung.

2003

Das sogenannte Nahost-Quartett – USA, UNO, EU und Russland – übergibt den Friedens-Fahrplan (“Roadmap”), der bis 2005 zur Errichtung eines souveränen und existenzfähigen palästinensischen Staates im Westjordanland und Gazastreifen führen soll.

2003

14 Jahre nach dem Lockerbie-Anschlag übernimmt Libyen als Staat die Verantwortung für den Tod von 270 Menschen.

2008

Die Regierung ernennt Verfassungsrichter Gerhart Holzinger zum neuen Präsidenten des VfGH. Der 60-Jährige folgt auf Karl Korinek.