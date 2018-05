Das historische Kalenderblatt vom 28. Mai

Unter Montag, 28. Mai, dem 148. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1868 – Letzte öffentliche Hinrichtung in Wien: Auf der Richtstätte bei der Spinnerin am Kreuz wird der 23-jährige Raubmörder Georg Ratkay gehängt. Während der Hinrichtung bricht eine “Zuschauerstellage” mit Hunderten Schaulustigen ein. (n.a.A. am 30. Mai 1868)

1958 – In einer Botschaft an das Parlament gibt der französische Staatspräsident Rene Coty seine Absicht bekannt, General Charles de Gaulle an die Spitze der Regierung zu berufen. Gleichzeitig kündigt Coty seinen Rücktritt für den Fall an, dass die Abgeordneten dem General das Vertrauen verweigern.